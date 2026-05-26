Per liberarsi dei cacicchi non basta lo sdegno, bisogna migliorare la politica

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Le comunali hanno visto la vittoria, ennesima, dei “ras” locali. Ma chi pensa che la politica si fa esclusivamente con la testa non è in grado di capire il fenomeno e meno che mai di predisporre, qualora venga reputato necessario, gli antidoti

C’è chi vince le elezioni, non solo locali, un numero smisurato di volte, quasi tutte le volte che vuole cacicco è o lo diventa. Ha, suscita, “possiede” un consenso, che non è solo elettorale, ma politico che lo segue con affetto, interesse, entusiasmo. Chi pensa che la politica si fa esclusivamente con la testa non è in grado di capire il fenomeno e meno che mai di predisporre, qualora venga reputato necessario, gli antidoti. Essendo la politica, sempre, un rapporto più o meno diretto, più meno