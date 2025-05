L’esito elettorale ha affermato la vittoria dei liberali, in risposta alle politiche aggressive dell’amministrazione Trump. Le scelte politiche di Carney sono un modello per chi considera i principi di uguaglianza e inclusione come inderogabili: il popolo ha infatti risposto con l’orgoglio per la condivisione di un modello di società aperta, multiculturale, inclusiva

Il motivo di maggiore ispirazione dall’esito elettorale in Canada, per chiunque consideri la democrazia un valore inderogabile e i principi di uguaglianza e inclusione come le principali guide dell’azione politica, è che la deriva autoritaria, la devastazione del pianeta, e un capitalismo che separa ed esclude non sono processi ineluttabili.

Se, da una parte, i democratici americani non sono stati in grado di rinnovarsi e sono ancora in larga parte imbambolati e incapaci di dare un segnale forte di rivolta e di alternativa, i loro corrispettivi canadesi, a fronte di sondaggi che li vedevano perdenti certi, hanno subito reagito.

Impegnandosi a rispondere alle politiche dell’amministrazione Trump, ma anche con le dimissioni di Justin Trudeau da capo del partito di governo, il Liberal Party, e da primo ministro. Un gesto non dovuto, ma di grande responsabilità, per dare un segnale credibile di novità e non di arroccamento al potere.

Ci sono però, nella vicenda canadese, almeno altre due lezioni politiche che andrebbero assorbite ed esportate.

La prima lezione

La prima riguarda le scelte iniziali di Mark Carney, il primo ministro subentrato a Trudeau e ora riconfermato. La vittoria al congresso del partito (solamente un mese e mezzo fa), che comporta l’automatica nomina a primo ministro se il partito è quello di maggioranza, è stata la prima esperienza politica per quello che chiameremo un “tecnico”, specialmente per la sua esperienza di banchiere centrale in Canada e nel Regno Unito. Al netto dell’elezione nel partito, Carney è quindi arrivato a capo del governo senza essere passato per le elezioni.

Anche il Canada, come l’Italia, ha un sistema parlamentare, e Carney avrebbe potuto continuare fino alla scadenza naturale della legislatura a ottobre. Ha invece ritenuto che, seppur non necessaria, una legittimazione attraverso il voto fosse necessaria per rendere credibile l’operato del suo governo sia ai suoi sostenitori, sia agli oppositori. Al rischio, assolutamente reale, di perdere le elezioni (o la competizione uninominale nel suo seggio).

Seppur “novizio” della politica e quindi formalmente non legato a nessun partito, inoltre, l’ex banchiere non ha intrapreso azioni personali, ad esempio creando una nuova formazione a sua immagine e somiglianza, magari dichiarando che sinistra e destra non significano nulla, e quello che conta è fare le cose giuste, cioè quelle che diceva lui. Si è messo, invece, al servizio di uno dei due partiti principali, storici e radicati.

E non ha scelto quello progressista a caso. Il suo libro pubblicato nel 2021, Values: Building a better world for all (in versione italiana: Il valore e i valori. Un manifesto per ripensare il nostro presente) non è una “agenda” né un “rapporto” da tecnocrate.

È invece un insieme di riflessioni che, senza remore, lo collocano da una parte chiara nella battaglia delle idee. E che mettono, come il titolo suggerisce, al centro i valori: prima definiamo, insomma, cosa è profondamente importante e cosa ci caratterizza, e solo dopo e su questa base possiamo elaborare proposte. La politica, insomma, ha bisogno di senso, senza il quale la democrazia si impoverisce e comandano sempre i più forti. E il futuro primo ministro aveva indicato i suoi valori guida: sostenibilità, equità, solidarietà e umiltà figurano come i più prominenti.

Giustificare, da parte dei governanti, pessime scelte o abusi di potere con la frasetta “La gente è con noi” è indice di ignoranza, incapacità di argomentazione, e, secondo Umberto Eco, di "fascismo qualitativo”. Ma pensare che la “gente” non sia in grado di affrontare col voto situazioni difficili, e che esistano leader per tutte le stagioni che non necessitano di un confronto democratico per ottenere il potere, perché comunque sanno cosa fare grazie alle loro “competenze”, inibisce la partecipazione e il confronto, e alimenta la sfiducia.

E con poca partecipazione, elettorale e non solo, a perderci sono sempre i più deboli, perché i forti sanno comunque come ottenere quello che vogliono. Incluso compiacere e sostenere forze antidemocratiche, come la storia anche recentissima ci ricorda. Chi si giustifica solo e sempre col voto popolare ottenuto ha successo specialmente quando cresce la frustrazione dei cittadini per non essere considerati. Per inciso, l’affluenza alle elezioni canadesi dello scorso lunedì è stata maggiore della media degli ultimi vent’anni.

I riferimenti in particolare alla storia italiana, in particolare dal 2011 a oggi, non sono affatto casuali.

La seconda lezione

La seconda lezione riguarda la postura e le conseguenti scelte del primo ministro e del suo governo, in risposta all’amministrazione statunitense. Mark Carney ha definito l’atteggiamento del suo governo con poche parole: Il rapporto di amicizia e collaborazione con gli Stati Uniti, che ci ha unito per decenni, non c’è più.

Pur di grandi dimensioni, il Canada è un piccolo paese, con meno di 40 milioni di abitanti e con un’economia strettamente legata a quella del paese dieci volte più popoloso con cui condivide il continente. Nessun paese europeo, né tantomeno l’Ue come entità e con le sue centinaia di milioni di abitanti, ha affrontato la minaccia americana con questa determinazione.

Una determinazione non solo verbale: a quelle parole hanno fatto seguito contromisure commerciali, la rescissione di contratti milionari, e una campagna politica e popolare per incoraggiare il boicottaggio di prodotti e servizi americani, l’acquisto di merce locale, e il passare le vacanze nel paese (grazie a promozioni per le famiglie, biglietti gratuiti per i treni, e così via) piuttosto che in California o Florida.

Campagna, questa, che ha ottenuto un enorme successo. Grazie a un orgoglio diffuso. Non per la superiorità di un popolo, una razza o un colore della pelle, e non finalizzato alla chiusura o al dominio. Ma l’orgoglio per la condivisione di un modello di società – aperta, multiculturale, inclusiva. I valori e il senso prima di tutto, specie quando i tentennamenti, le indecisioni e i timori reverenziali rischiano di trasformarsi in subalternità e complicità.





© Riproduzione riservata