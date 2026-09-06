Elezioni in Germania e frammenti di postnazismo: il peggio ritorna e s’impone

Dopo l’Italia postfascista, anche la Germania sta diventando postnazista. Il voto di questa domenica è un segno inquietante che, al di là delle conseguenze politiche immediate, rischia di lasciare degli effetti simbolici irreversibili. La xenofobia, le classi differenziali e tutto il resto: non sono che ritorni al passato fondate sul gesto pubblico dell’oblio che prenda il posto della memoria
Come i generi cinematografici, anche quelli letterari sono sintomi perfetti per cogliere in anticipo la fine di un’epoca. Per fare solo l’esempio più plateale, è ormai più di un decennio che le nostre serie tv sono ossessionate dall’apocalisse, come se cercassero codici simbolici in grado di raccontarci ed elaborare quello che la politica non vuole affrontare, cioè la minaccia che la specie umana estingua se stessa. Allo stesso modo dal dopoguerra in poi un intero genere di libri ha tematizzato