Elezioni in Germania e frammenti di postnazismo: il peggio ritorna e s’impone

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Dopo l’Italia postfascista, anche la Germania sta diventando postnazista. Il voto di questa domenica è un segno inquietante che, al di là delle conseguenze politiche immediate, rischia di lasciare degli effetti simbolici irreversibili. La xenofobia, le classi differenziali e tutto il resto: non sono che ritorni al passato fondate sul gesto pubblico dell’oblio che prenda il posto della memoria