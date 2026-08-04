Quel centro che fa comodo a Meloni

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Non è un mistero che la proposta/imposta del Melonellum incorpora più di una trappola pensata al fine di mettere in difficoltà lo schieramento alternativo. Tra queste, un meccanismo di soglie e di raccolta firme che costringono le forze moderate e centriste del campo progressista a una forzosa unità

È attribuita a De Gasperi la metafora di un centro che muove verso sinistra. Anche se egli, causa la guerra fredda, sbarcò i comunisti dal governo. E tuttavia, dal centro, il leader trentino fece una politica non priva di afflato riformatore. Non è un mistero che la proposta/imposta del Melonellum incorpora più di una trappola pensata al fine di mettere in difficoltà lo schieramento alternativo. Tra queste, un meccanismo di soglie e di raccolta firme che costringono le forze moderate e centriste