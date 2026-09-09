Che impatto avranno sulle guerre le elezioni di midterm e il voto israeliano

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Assistiamo ormai da qualche tempo ad una sorta di mitridatizzazione del pubblico dalle ripetute mattane del presidente americano che, in un altro contesto epocale, neanche troppo remoto – basterebbe solo pre-trumpiano - avrebbero fatto scattare con urgenza severi sistemi di autotutela della più grande democrazia del mondo e che oggi, invece, sembrano scivolare via che è una bellezza. Si vedano la non affatto innocua sceneggiata della ri-nominazione dei toponimi di laghi, oceani, baie e chi più n