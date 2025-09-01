Le elezioni sono intese e usate in senso plebiscitario, proprio come non avrebbero dovuto esserlo secondo i costruttori delle democrazie del secondo Dopoguerra. La stortura è evidente quando si assiste, come in queste settimane, alla lotta tra autocandidati alla presidenza delle giunte regionali nelle prossime elezioni
Democrazia decadente: se le elezioni sono solo un plebiscito per i potenti
01 settembre 2025 • 20:06Aggiornato, 01 settembre 2025 • 20:27
