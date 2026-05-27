Magnifica humanitas, il pensiero radicale di Leone XIV sulle sfide del presente

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L’immagine della città ricorre più volte nella lettera enciclica Magnifica humanitas. La città di Babele, «sostenuta da un’uniformità che elimina la diversità e che, invece della comunione, sceglie l’omologazione», scrive Leone XIV. «Quando la città si edifica sull’orgoglio e sulla pretesa di bastare a se stessa, la comunicazione si spezza, le lingue si confondono e gli esseri umani non si comprendono più. Il risultato non è l’unità, ma la dispersione». E la città di Gerusalemme che, quando arri