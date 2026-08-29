Dall’enciclica del papa al “Cern dell’Ia” di Parisi: l’innovazione si governa con i giovani

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Il giorno prima di firmare Magnifica Humanitas, il pontefice si era recato in visita all’università La Sapienza di Roma. «Il futuro è ancora da scrivere e nessuno ve lo può rubare» aveva detto a studenti e studentesse. Nel pomeriggio di quel giorno, a poche centinaia di metri di distanza, nella sede del Cnr, tematiche del tutto analoghe a quelle affrontate dal pontefice venivano articolate in un incontro intitolato “La ricerca e la democrazia nell’epoca delle Big Tech”