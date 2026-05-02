Energia, industria, Europa: l’approccio ideologico del governo beffa le famiglie italiane

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In questa battaglia il peggior alleato del governo è Confindustria. Insieme condividono uno degli slogan che più danni sta facendo al sistema industriale italiano: la neutralità tecnologica

Il governo Meloni sta facendo pagare a caro prezzo agli italiani la battaglia contro il green deal europeo. Mentre il costo dell’energia sale alle stelle, per i ritardi accumulati nella transizione verso le rinnovabili, a impressionare sono i numeri della produzione di autovetture in Italia – poco più di 200mila nel 2025 – che non hanno paragoni nel Vecchio continente. Per non parlare della crisi dell’Ilva e del terzo anno consecutivo di recessione della produzione industriale, con previsioni di