Il tempo scorre

Energia, industria, Europa: l’approccio ideologico del governo beffa le famiglie italiane

Edoardo Zanchini
Edoardo Zanchini
Edoardo ZanchiniEcologista
02 maggio 2026 • 16:23

In questa battaglia il peggior alleato del governo è Confindustria. Insieme condividono uno degli slogan che più danni sta facendo al sistema industriale italiano: la neutralità tecnologica

Il governo Meloni sta facendo pagare a caro prezzo agli italiani la battaglia contro il green deal europeo. Mentre il costo dell’energia sale alle stelle, per i ritardi accumulati nella transizione verso le rinnovabili, a impressionare sono i numeri della produzione di autovetture in Italia – poco più di 200mila nel 2025 – che non hanno paragoni nel Vecchio continente. Per non parlare della crisi dell’Ilva e del terzo anno consecutivo di recessione della produzione industriale, con previsioni di

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Edoardo Zanchini
Edoardo Zanchini
Edoardo ZanchiniEcologista

Direttore dell'ufficio clima del Comune di Roma. È stato vicepresidente di Legambiente dal 2011 al 2022 e membro del board di Transport & Environment e di Renewables Grid Initiative. Dopo la laurea in architettura e il dottorato di ricerca in pianificazione urbana ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara.

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