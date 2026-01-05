Energia e petrolio, le guerre future in Asia e Africa

Il Venezuela è il serbatoio mondiale di oro nero e si trova attorno al nono posto nel mondo per riserve note di gas naturale. Idem l’Ucraina, con importanti giacimenti di gas e carbone. Ecco perché una transizione energetica equa e pacifica può diventare un potente strumento per disinnescare conflitti
La superficie del Venezuela è pari a circa due millesimi di quella della Terra. Per fare un esempio, se la superficie della Terra fosse quella di un appartamento, il Venezuela occuperebbe un’area pari a quella di una sedia. Nel mondo sta al trentaduesimo posto nella classifica per superficie. Sotto quel fazzoletto di terra c’è però quasi un quinto di tutto il petrolio ancora da estrarre sulla terra, il che pone il Venezuela al primo posto tra tutti i paesi del pianeta per disponibilità note di p