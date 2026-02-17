Epstein e la destra. La vergogna non è per tutti

true false

Al di là di ulteriori responsabilità politiche e penali che probabilmente emergeranno, è sorprendente come le diverse parti politiche abbiano reagito diversamente al coinvolgimento di alcuni personaggi. La fine politica della vergogna lascia in eredità una destra senza standard politici e morali e un suo elettorato incapace di esigere che i leader seguano certi principi