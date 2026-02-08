“cercare oltre”

Epstein files, la profezia avverata di Pasolini: quei sadici e potenti che minano la democrazia

Sergio Labate
08 febbraio 2026 • 19:30

Pasolini aveva compreso che non è più possibile separare i vizi privati e le pubbliche virtù, dal momento che ciò che li unisce e le tiene insieme è una sorta di incontrollabilità del potere, come un demone interiore che nessuno riesce più a tenere a freno

Non credo di essere l’unico che, di fronte a ciò che sta emergendo dalla pubblicazione degli Epstein files, abbia immediatamente pensato a Pier Paolo Pasolini. In quel capolavoro irricevibile di Salò o le cento giornate di Sodoma c’era già tutto. Eppure anche quel film impallidisce di fronte alla realtà che sta emergendo, sembra quasi un documentario per educande. Pasolini aveva compreso che non è più possibile separare i vizi privati e le pubbliche virtù, dal momento che ciò che li unisce e le

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

