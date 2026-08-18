l’analisi

L’equilibrismo complicato dell’Oman, la “Svizzera mediorientale”

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva
Segui Domani su Google
18 agosto 2026 • 20:53Aggiornato, 18 agosto 2026 • 20:54

Era impossibile pronosticare che le macerie in cui è ridotta l'area non inzaccherassero l’Oman, paese che si voleva “neutrale” benché adagiato su una polveriera di interessi chiamata Stretto di Hormuz

All'improvviso spunta il nome Oman a popolare altri incubi di guerre incombenti come se non bastassero quelli già presenti. All'improvviso ma non troppo: spesso nel recente passato la geografia si è presa la sua rivincita sulla storia. Ed era in effetti impossibile pronosticare che le macerie in cui è ridotta l'area non inzaccherassero quel Paese che si voleva “neutrale” benché adagiato su una polveriera di interessi chiamata Stretto di Hormuz, nel suo margine sud. Non è bastato l'attivismo dipl

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE