L’equilibrismo complicato dell’Oman, la “Svizzera mediorientale”

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Era impossibile pronosticare che le macerie in cui è ridotta l'area non inzaccherassero l’Oman, paese che si voleva “neutrale” benché adagiato su una polveriera di interessi chiamata Stretto di Hormuz

All'improvviso spunta il nome Oman a popolare altri incubi di guerre incombenti come se non bastassero quelli già presenti. All'improvviso ma non troppo: spesso nel recente passato la geografia si è presa la sua rivincita sulla storia. Ed era in effetti impossibile pronosticare che le macerie in cui è ridotta l'area non inzaccherassero quel Paese che si voleva “neutrale” benché adagiato su una polveriera di interessi chiamata Stretto di Hormuz, nel suo margine sud. Non è bastato l'attivismo dipl