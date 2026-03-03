Equilibrista e sovranista, Meloni ha isolato l’Italia

true false

Le ripetute ospitate alla Casa Bianca, coronate da sorrisi, elogi, foto, della pontiera Meloni non hanno prodotto nessun risultato concreto. Trump tratta Meloni e il suo governo con la stessa noncuranza che riserva agli altri capi di governo europei. E anche in Europa di compagni l’Italia in questa delicatissima e gravissima fase politica non ne ha