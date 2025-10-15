Commenti

Le labbra, le barbe, le foto: così le vuole Re Donald

Mattia Ferraresi
15 ottobre 2025 • 20:09

L’insistenza di Trump sul dettaglio fisico è anche il segno di un’ossessione più generale dell’amministrazione con la costruzione di un’estetica trumpiana

Rientrando dall’Egitto sull’Air Force One, un Donald Trump rilassato e senza cravatta ha scambiato qualche battuta con i cronisti a bordo, un po’ rispondendo alle domande sulla giornata trionfale dell’accordo di pace, un po’ saltando a casaccio da un argomento all’altro, come sempre. A un certo punto, senza preavviso, ha parlato delle labbra della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt: «Quelle labbra si muovono come una mitragliatrice», ha detto gongolante, e poi l’ha coperta di elogi, d

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)

