Le labbra, le barbe, le foto: così le vuole Re Donald

true false

Rientrando dall’Egitto sull’Air Force One, un Donald Trump rilassato e senza cravatta ha scambiato qualche battuta con i cronisti a bordo, un po’ rispondendo alle domande sulla giornata trionfale dell’accordo di pace, un po’ saltando a casaccio da un argomento all’altro, come sempre. A un certo punto, senza preavviso, ha parlato delle labbra della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt: «Quelle labbra si muovono come una mitragliatrice», ha detto gongolante, e poi l’ha coperta di elogi, d