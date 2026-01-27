Estremismo e dilettantismo. La Casa Bianca paga pegno

true false

Per la prima volta il presidente mostra segni di ritirata a Minneapolis. Nel paese, la percentuale di chi approva l’azione dell’Ice è scesa drasticamente, per i democratici è diventata risorsa politica. In più ci sono le menzogne di Stato: ci possono ancora credere tanti elettori Maga, ma non il resto dell’America, incluse importanti figure pubbliche del mondo conservatore

Sembra ora indietreggiare, Donald Trump. Cercare una mediazione con le autorità statali e municipali del Minnesota e di Minneapolis. Agisce quasi certamente la consapevolezza che sia l’Ice sia le figure maggiormente esposte dell’amministrazione, a partire dalla segretaria per la Homeland Security, Kristi Noem, abbiano perso il controllo: della situazione sul terreno; e ancor più della narrazione rispetto ai due omicidi perpetrati dagli agenti dell’Ice. In entrambi casi, dell’Ice e di Noem, ci tr