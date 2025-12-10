L’Europa non deve cadere nella trappola americana

true false

Ora è chiaro: Trump non vuole avere più nulla a che fare con il Vecchio Continente. L’aggressione russa all’Ucraina ci ha trasportato indietro facendo riemergere dal fondo della nostra storia la paura del nemico aggressore alle frontiere, che mette i brividi, risveglia ma anche eccita i sensi. È proprio ciò che vorrebbero da noi gli Usa: un’Europa esaltata, dimentica dell’orrore delle guerre

Ora è chiaro: gli Stati Uniti di Donald Trump non vogliono aver più nulla a che fare con un’Europa a dire di molti declinante e meticcia, culturalmente e etnicamente imbarbarita. Ne temono il contagio, visto che anche negli Usa crescono gli Zohran Mamdani. È questo ciò che si desume dalle pagine della National Security Strategy resa pubblica pochi giorni fa. Nulla di che stupirsi: il vicepresidente JD Vance si era già incaricato di farcene conoscere le grandi linee durante i suoi discorsi in Eur