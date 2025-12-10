Commenti

L’Europa non deve cadere nella trappola americana

10 dicembre 2025 • 20:33Aggiornato, 10 dicembre 2025 • 20:54

Ora è chiaro: Trump non vuole avere più nulla a che fare con il Vecchio Continente. L’aggressione russa all’Ucraina ci ha trasportato indietro facendo riemergere dal fondo della nostra storia la paura del nemico aggressore alle frontiere, che mette i brividi, risveglia ma anche eccita i sensi. È proprio ciò che vorrebbero da noi gli Usa: un’Europa esaltata, dimentica dell’orrore delle guerre

Ora è chiaro: gli Stati Uniti di Donald Trump non vogliono aver più nulla a che fare con un’Europa a dire di molti declinante e meticcia, culturalmente e etnicamente imbarbarita. Ne temono il contagio, visto che anche negli Usa crescono gli Zohran Mamdani. È questo ciò che si desume dalle pagine della National Security Strategy resa pubblica pochi giorni fa. Nulla di che stupirsi: il vicepresidente JD Vance si era già incaricato di farcene conoscere le grandi linee durante i suoi discorsi in Eur

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

