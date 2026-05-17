Mantenere lo status quo non è più possibile: l’Europa ha bisogno di una rivoluzione civica

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Fortunatamente, i cittadini europei sono sempre più consapevoli di ciò che è in gioco. Nell’ultimo decennio, l’opinione pubblica ha costantemente indicato la stessa direzione. Gli europei vogliono un’Unione in grado di difendersi, garantire la pace e agire in modo coerente sulla scena mondiale

Dieci anni dopo che un gruppo di leader europei del mondo della politica, degli affari e dell’opinione pubblica aveva invocato «una nuova Rinascita europea» e delineato una tabella di marcia post-Brexit per l’Ue, il blocco si trova nuovamente a un bivio decisivo. La questione non è più se l’Ue debba diventare una potenza globale – certamente deve farlo – ma se possa farlo in modo democratico e in tempo per plasmare, anziché subire, il nuovo ordine mondiale che sta emergendo. Naturalmente, una ta