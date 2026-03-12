Europa a marcia indietro, l’Ue sempre più divisa. È il ritorno delle nazioni

true false

Avremmo bisogno di un’Europa unita veramente: ci vorrebbe uno scatto da parte dei governi attuali, francese e tedesco, per fare un salto in favore dell’integrazione a cui altri paesi si aggregherebbero, prima che tutto diventi più difficile. Sarebbe bello, ma questa possibilità appare poco probabile, purtroppo

Un’Europa a marcia indietro. C’è ancora chi dice che Donald Trump, con i suoi diktat e i suoi dazi, alla fine ha costretto l’Europa a prendere delle decisioni e che, quindi, sta agendo paradossalmente come un motore involontario dell’unità europea. Ma non è così, purtroppo, perché l’Europa si sta disunendo e nel futuro prossimo rischia di essere ancora più divisa. Non sottovaluto alcune reazioni europee positive: i volenterosi in difesa dell’Ucraina abbandonata dagli Usa, il netto rifiuto europe