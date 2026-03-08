“Cercare oltre”

Civilizzazione o barbarie: solo se recupera sé stessa, l’Europa avrà un senso

08 marzo 2026 • 14:57

Ciò che siamo stati è una sequela di misfatti tragici accompagnata anche da una presa di consapevolezza dei nostri limiti. Siamo stati, non lo siamo più. La storia della barbarie ha sostituito la storia della civilizzazione

La storia europea – specie la più recente – è storia della civilizzazione. So bene quanto questa tesi sia criticabile. Anche perché la storia della civilizzazione è soprattutto una storia di ombre. La civilizzazione è stata una forma di violenza, perché ha imposto nel sangue un certo modello culturale. Nella storia europea convivono l’avanzata dei diritti, le democrazie costituzionali, il riconoscimento dell’uguaglianza insieme ai progetti imperialistici, alla logica della guerra, all’eurocentri

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

