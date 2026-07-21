L’Europa si allontana da Palantir. Mentre Springer premia Thiel

Con una formula grottesca, il maggiore editore tedesco premia l'azienda di Peter Thiel «per la resilienza delle democrazie», proprio mentre Spagna, Francia, Italia e Germania la escludono dai contratti pubblici. Il punto è che il tecnocrate numero rifiuta il principio fondante della democrazia, ossia che il potere debba rispondere alla legge e ai cittadini. Al suo posto offre potere privato, finanziario e tecnologico, saldato a uno Stato sempre più autoritario e libero dal controllo democratico
In tutta Europa i governi si allontanano da Palantir. La Francia l'ha sostituita nei servizi segreti con un fornitore nazionale; la Spagna ha ordinato alle aziende pubbliche di non firmare nuovi contratti; l'esercito svizzero l'ha respinta per non cedere la sovranità sui dati; il parlamento britannico la vuole fuori dalla sanità; la Corte costituzionale tedesca ha bocciato le leggi che ne permettevano l'uso alla polizia di due Länder. Non è antiamericanismo: è il rifiuto di consegnare le funzion