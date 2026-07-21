L’Europa si allontana da Palantir. Mentre Springer premia Thiel

true false

Con una formula grottesca, il maggiore editore tedesco premia l'azienda di Peter Thiel «per la resilienza delle democrazie», proprio mentre Spagna, Francia, Italia e Germania la escludono dai contratti pubblici. Il punto è che il tecnocrate numero rifiuta il principio fondante della democrazia, ossia che il potere debba rispondere alla legge e ai cittadini. Al suo posto offre potere privato, finanziario e tecnologico, saldato a uno Stato sempre più autoritario e libero dal controllo democratico