Commenti

Europeisti e sovranisti? Sono categorie superate

Friedrich Merz e Giorgia Meloni ad Alden Biesen, all'ultimo Consiglio europeo informale
Friedrich Merz e Giorgia Meloni ad Alden Biesen, all'ultimo Consiglio europeo informale
Friedrich Merz e Giorgia Meloni ad Alden Biesen, all'ultimo Consiglio europeo informale
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellanipolitologo
15 febbraio 2026 • 19:25

L’asse Meloni–Merz acquista un significato preciso. Le due principali potenze manifatturiere del continente, entrambe esportatrici, tentano di proteggere ciò che resta del complesso industriale europeo

L’iniziativa congiunta di Giorgia Meloni e Friedrich Merz di convocare un “pre-consiglio europeo” segna un cambio di fase nella politica del continente. È il segnale che gli Stati vogliono tornare protagonisti assoluti dell’azione politica europea. L’obiettivo è orientare, e in parte sostituire, una Commissione Europa percepita come potere inerziale più intento a preservare la coerenza normativa che a rispondere ai mutamenti politici. Questa iniziativa è anche il segnale che dopo un decennio di

Per continuare a leggere questo articolo

Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellanipolitologo

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE