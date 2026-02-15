Europeisti e sovranisti? Sono categorie superate

true false

L’iniziativa congiunta di Giorgia Meloni e Friedrich Merz di convocare un “pre-consiglio europeo” segna un cambio di fase nella politica del continente. È il segnale che gli Stati vogliono tornare protagonisti assoluti dell’azione politica europea. L’obiettivo è orientare, e in parte sostituire, una Commissione Europa percepita come potere inerziale più intento a preservare la coerenza normativa che a rispondere ai mutamenti politici. Questa iniziativa è anche il segnale che dopo un decennio di