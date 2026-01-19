L’export continua a crescere. Ma per la Cina non si tratta di una buona notizia

true false

Il 2025 si è chiuso per il paese con un surplus commerciale di 1.189 miliardi. A sostenerlo le esportazioni in aumento. Ma non è solo una storia di competitività industriale o di successo tecnologico; è anche il segnale di uno squilibrio macroeconomico interno che resta irrisolto. Ed è qui che emerge il nodo politico

Nel 2025 le esportazioni della Cina hanno toccato un nuovo massimo e, soprattutto, hanno cambiato volto. La spinta non viene più solo dai comparti tradizionali del “made in China” di massa, ma da un mix sempre più orientato a beni industriali e tecnologici: auto ed elettronica, chip, componentistica, e quel blocco che Pechino stessa presenta come i “tre nuovi” prodotti, veicoli elettrici, batterie e fotovoltaico, divenuti il simbolo di una strategia industriale che punta a occupare i segmenti ch