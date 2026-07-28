Fakir, Roggero e la violenza: se lo Stato diventa più debole

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Commentando le critiche all'operato delle forze dell'ordine a seguito dell'orribile morte di Abderrahim Fakir a Bologna, Giorgia Meloni ha accusato la sinistra di voler «delegittimare lo Stato». Ma sia il caso Fakir sia quello Roggero mostrano l'esatto contrario: è la destra a non cogliere su cosa si fondi la legittimità di una repubblica. Come ci insegnano i principali teorici della tradizione repubblicana, a partire da Immanuel Kant, lo Stato sorge per sottrarre tanto il giudizio quanto la for