Commenti

La famiglia del bosco, la decisione della Corte d’appello e la politica che strumentalizza

La casa nel bosco a Palmoli dove vivevano Nathan Trevallion e Catherine Birmingham con i loro tre figli (FOTO ANSA)
La casa nel bosco a Palmoli dove vivevano Nathan Trevallion e Catherine Birmingham con i loro tre figli (FOTO ANSA)
La casa nel bosco a Palmoli dove vivevano Nathan Trevallion e Catherine Birmingham con i loro tre figli (FOTO ANSA)
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
19 dicembre 2025 • 19:29Aggiornato, 19 dicembre 2025 • 19:32

La Corte di secondo grado dell’Aquila ha respinto il reclamo con cui i genitori chiedevano la revoca dell’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni ha disposto l’allontanamento dei loro tre figli e la sospensione della responsabilità genitoriale. Alcuni esponenti delle istituzioni hanno strumentalizzato la vicenda per delegittimare i giudici

C’è una linea sottile che, nel diritto di famiglia, separa la libertà educativa e di stile di vita dall’obbligo dello Stato di intervenire quando i diritti di un minore risultano compromessi. Il caso della cosiddetta “famiglia del bosco” lo mostra con chiarezza. Il 19 dicembre 2025 la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il reclamo con cui i genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, chiedevano di revocare l’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni ha disposto l’allontanamento

Per continuare a leggere questo articolo

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE