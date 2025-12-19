La famiglia del bosco, la decisione della Corte d’appello e la politica che strumentalizza

true false

La Corte di secondo grado dell’Aquila ha respinto il reclamo con cui i genitori chiedevano la revoca dell’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni ha disposto l’allontanamento dei loro tre figli e la sospensione della responsabilità genitoriale. Alcuni esponenti delle istituzioni hanno strumentalizzato la vicenda per delegittimare i giudici