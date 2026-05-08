Una famiglia in grossa crisi: la destra sembra la sinistra

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Da Giuli vs Buttafuoco alle intemerate di Salvini, dall’incontro Marina Berlusconi-Zaia all’affaire Ranucci-Nordio-Mediaset, adesso alcuni panni sporchi si cominciano a lavare in pubblico. Correnti serpenti: a fare famiglia siamo bravi tutti, la sfida è tenerla insieme

Chi vota un certo schieramento politico ci è abituato. Particolarismi, liti intestine, separatismi, autonomismi, fissioni di atomi parlamentari. La vulgata vuole che la mancanza di coesione, per antiche ragioni e moderne, sia un tratto tipico della sinistra, estrema, moderata o campo-larghista che sia. Fa effetto, dunque, vedere alcuni degli stilemi tipici di questa nobile arte dello spezzettamento progressista dall’altra parte della barricata, dove le rotture sono meno frequenti, anche se forse