Fare dell’Ue una colonia commerciale: ecco il vero obiettivo Maga

Nadia Urbinatipolitologa
08 dicembre 2025 • 20:31

La tensione tra Usa ed Europa non riguarda l’influenza sulle Americhe ma l’economia globale. Se i nostri politici non comprendono il ruolo strategico dell’Unione nella nostra sovranità democratica, i nostri paesi diventeranno molto presto colonie del Nuovo Mondo

Il documento sulla strategia nazionale presentato al mondo da Donald Trump non è un documento classico di politica internazionale. È un piano di politica commerciale coloniale. Il cuore del documento è costituito dagli affari commerciali (Silicon Valley) che hanno in mano la Casa Bianca. La spolverata ideologica contro l’immigrazione a difesa del primato culturale occidentale (leggi: razza bianca angloamericana — Wasp) completa il documento. Ai pochi gli affari, ai molti l’ideologia nazional-imp

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

