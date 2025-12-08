Fare dell’Ue una colonia commerciale: ecco il vero obiettivo Maga

La tensione tra Usa ed Europa non riguarda l’influenza sulle Americhe ma l’economia globale. Se i nostri politici non comprendono il ruolo strategico dell’Unione nella nostra sovranità democratica, i nostri paesi diventeranno molto presto colonie del Nuovo Mondo
Il documento sulla strategia nazionale presentato al mondo da Donald Trump non è un documento classico di politica internazionale. È un piano di politica commerciale coloniale. Il cuore del documento è costituito dagli affari commerciali (Silicon Valley) che hanno in mano la Casa Bianca. La spolverata ideologica contro l’immigrazione a difesa del primato culturale occidentale (leggi: razza bianca angloamericana — Wasp) completa il documento. Ai pochi gli affari, ai molti l’ideologia nazional-imp