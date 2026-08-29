Responsabilità politica: se le donne muoiono è lo Stato che ha fallito

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Non è un’emergenza, è una responsabilità politica. Prevenire non significa insegnare alle donne a riconoscere prima i segnali, caricando ancora la responsabilità su chi subisce. Significa intervenire sulle condizioni che rendono possibile la violenza e la fanno apparire normale

Otto femminicidi in pochi giorni, otto vite spezzate. E, come spesso accade, i segnali c’erano già. Nel caso di Tania Terrin, ad esempio, c’erano denunce, ammonimenti, segnalazioni, comportamenti persecutori, rischi conosciuti. Di fronte a questi dati, a interrogarci non dev’essere solo l’epilogo delle vicende, allora, ma anche ciò che è accaduto prima: quali informazioni erano disponibili, chi le ha valutate, che cosa è stato fatto mentre quelle donne erano ancora vive e cercavano una via d’usc