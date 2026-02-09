Il linciaggio dell’uomo nero, Nizza Monferrato e la normalità del male

true false

Il femminicidio di Zoe Trinchero, l’accusa infondata nei confronti di Naudy Carbone e la folla inferocita che cerca di aggredirlo. Il razzismo in questo paese sta silenziosamente attivando milizie cittadine. E questa vicenda dovrebbe farci capire qualcosa di fondamentale: non bisogna essere dei mostri con un passato violento per decidere di togliere la vita a qualcuno

Nella notte tra venerdì e sabato, a Nizza Monferrato, un’adolescente di diciassette anni è stata brutalmente picchiata e strangolata da un suo conoscente. Poche ore più tardi, il suo corpo è stato trovato sulla riva del fiume Rio. Nelle ore in cui si apprendeva della morte di Zoe Trinchero, sempre a Nizza Monferrato, una folla inferocita di una quarantina di persone era pronta ad ammazzare un giovane polistrumentista e insegnante di musica jazz, molto conosciuto in paese. Nelle prime ore dell’in