«Le donne trans non sono donne, non hanno diritto a essere tutelate in quanto donne»: scuote e inquieta, ma non stupisce la decisione della Corte Suprema britannica di allinearsi col ritorno all’ordine di tanti Paesi fino a ieri interessati alla dignità individuale e alla moltiplicazione dei diritti.

La vittoria del femminismo trans-escludente, in particolare di For Women Scotland, movimento supportato anche da J.K. Rowling, è il trionfo non solo del binarismo biologico – si è maschi o si è femmine, e conta solo il sesso assegnato alla nascita – ma anche del pensiero binario, polarizzante e ultra-conflittuale, in cui siamo ormai sprofondati.

Nella devastazione di risorse e prospettive, nella precarietà e nello smarrimento odierno, sembra non esserci più spazio per l’ascolto della complessità: ognuno difende sé stesso, collocandosi in una casella identitaria striminzita dove la sopravvivenza fa rima con la distruzione di qualcun altro.

Nessuno si salva in questo meccanismo ansiogeno e performativo, neppure le femministe – alcune femministe – che approfittano della (sacrosanta) nuova sensibilità verso la condizione delle donne per accanirsi contro le più fragili e vessate, ovvero le donne trans. Molte sono convinte di combattere una guerra giusta e urgente, ma questo perché tutti noi, di base, stiamo troppo sui social.

L’ideologia anti gender, di qualsiasi ordine e orientamento, confonde bacheche, post e storie di Instagram con la realtà: l’abbondanza di contenuti – più o meno seri – degli attivisti digitali ha alimentato, nel corso degli anni, una speculare ossessione conservatrice, che ci ha condotti a retrocessioni etiche come quella britannica. E questo mentre le persone trans e non binarie reali, i bambini e gli adolescenti trans e non binari reali, continuano a vivere la fatica e il dolore di punizioni sociali precoci e violentissime, che solo raramente affiorano nel dibattito pubblico.

Che il femminismo terf (cioè trans ecludente) si riduca a gioire di questo tipo di successi è proprio il segnale di un errore profondo, di uno sguardo sul mondo che decide di non confrontarsi con le persone in carne e ossa, con le loro ferite, umiliazioni, angosce. Una visione bidimensionale e vessatoria, convinta di dover ricorrere alla discriminazione come unico strumento di autoaffermazione.

Convinzione per altro non casuale: «Esisto se mi contrappongo» è la logica delle piattaforme. E va da sé che contrapporsi a una delle comunità più oppresse della storia è una mossa con un margine di successo altissimo, dato che incontra il favore della popolazione meno informata. L’alleanza contro il “pericolo trans” che sottrae diritti alle “vere donne” si fa così sempre più ampia e nutrita, fiera del suo abuso di potere a base maggioritaria.

La costola del femminismo più tradizionale non si fa problemi – proprio come il fondamentalismo cattolico – a passare sui cadaveri delle “false donne”: può sembrare un’esagerazione, ma è esattamente questo che restituiscono i toni di chi passa la vita a rimpallarsi fake news ed editoriali d’odio. La sentenza inglese di queste ore sorge da questo terreno infestato.

È desolante, ma ormai anche chiaro: il discorso politico legato a corpi e identità è stato fagocitato dagli algoritmi, che sono un modello di business. In quanto tali hanno a cuore non la giustizia, ma il tornaconto, e quindi il traffico, il rumore, lo scontro perpetuo.

È in giornate come queste che bisogna osservare a fondo le storture che abbiamo attorno, e i loro frutti avvelenati, e ricominciare a immaginare alternative sentimentali e politiche. Recuperare, o inventare, quegli spazi in cui essere più grandi del proprio piccolissimo interesse individuale, e riconoscere la matrice comune delle varie discriminazioni.

Cedere alla logica oppositiva, tutta certezze contundenti e priva di domande, nella quale ognuno bada solo all’utile del proprio gruppo, non può che renderci più isolati, impauriti e manipolabili.

Trovare il modo di conciliare i propri diritti con quelli degli altri gruppi oppressi è la scommessa luminosa e fondamentale dell’intersezionalità, che è poi un allenamento continuo all’immaginazione. Immaginarsi nei panni degli altri, delle altre, significa non rinunciare a concepire il mondo come un luogo di convivenza pacifica e massimizzazione del benessere di tutti gli individui.

Uno slancio di ambizione non egoriferita, capace di problematizzare e conciliare, che sta agli antipodi rispetto alla psicologia del like assetata di capri espiatori.

