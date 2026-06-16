Fenomenologia di una disfatta chiamata Pnrr

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Sanità, alta velocità, edilizia scolastica, squilibrio nord-sud: il divario tra obiettivi raggiunti e spesa effettiva è immenso. Tra ritardi, definanziamenti, e rimodulazioni, il Piano si è rivelato un percorso a ostacoli con buona parte delle somme stanziate bloccate nei meandri della burocrazia o dirottati altrove. Solo con la rendicontazione del 31 agosto sapremo quanto del Pnrr sarà realtà e quanto resterà nel libro dei sogni