Sterilizzare la presidenza: è il sogno proibito di Meloni

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Non si perda di vista l’esito complessivo. Ridimensionato il capo dello Stato, eletto direttamente dal popolo il presidente del Consiglio, la forma italiana di governo non sarebbe più parlamentare. Diventerà altro, più rigida e più vulnerabile. Poco da festeggiare

La Festa della Repubblica è la Festa della sua Costituzione, di una Costituzione da tempo sotto attacco. La Festa della Repubblica è ancora meglio interpretabile come la festa della democrazia parlamentare italiana, altrettanto, più subdolamente, sotto attacco. Infine, la Festa della Repubblica da molti anni, ma in particolare da quando il presidente è Sergio Mattarella, è diventata anche il giorno nel quale si elogiano i grandi meriti del presidente. Nonostante moltissimi problemi politici, fra