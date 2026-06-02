Finché scandalo non ci separi: la Sicilia e i matrimoni vip

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In barba alla sanità, alle opere pubbliche, alle ferrovie, agli appalti, all’esodo dei giovani e al buon governo della Trinacria: la Sicilia potrebbe vivere di soli matrimoni

«Training season is over» canta Dua Lipa. La stagione dei partner immaturi si è chiusa, ed è Callum Turner, attore in odore di nuovo James Bond, il fortunato ad aver completato con successo l’allenamento. Sulle scale dell’Old Marylebone Town Hall, avvolta in uno Schiaparelli che ricorda molto l’abito nuziale di Bianca Jagger, la popstar viene immortalata dopo il rito civile che precede la grande festa annunciata per i prossimi giorni. Ma le spalline rigide, i cappelli a tesa larga e il fatto di