Fine dell’ambiguità. Meloni è costretta a correre dei rischi

true false

La premier, in questi tre anni e mezzo di governo, ha schivato i rischi finanziari, evitato le riforme più spinose, gestito con cautela le relazioni internazionali. Tutta la sua arte di governo si è estrinsecata nell’evitare scelte nette. Ma questo lungo tempo di compromessi e cautela è in via di esaurimento tanto in politica estera quanto in quella interna