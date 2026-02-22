l’editoriale

Fine dell’ambiguità. Meloni è costretta a correre dei rischi

Lorenzo Castellani
22 febbraio 2026 • 18:21

La premier, in questi tre anni e mezzo di governo, ha schivato i rischi finanziari, evitato le riforme più spinose, gestito con cautela le relazioni internazionali. Tutta la sua arte di governo si è estrinsecata nell’evitare scelte nette. Ma questo lungo tempo di compromessi e cautela è in via di esaurimento tanto in politica estera quanto in quella interna

A lungo Giorgia Meloni è stata rimproverata di essere eccessivamente prudente. La premier, in questi tre anni e mezzo di governo, ha schivato i rischi finanziari, evitato le riforme più spinose, gestito con cautela le relazioni internazionali. Tutta la sua arte di governo si è estrinsecata nell’evitare scelte nette: niente frizioni con la Commissione europea; nessuna freddezza con Donald Trump; attuazione parziale e attenuta del programma di governo. Questo lungo di tempo di ambiguità, compromes

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

