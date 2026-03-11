Finire la guerra, anzi no: Trump è ostaggio di Netanyahu

true false

Il tycoon immaginava che bastasse fare “bau” alla teocrazia di Teheran perché si arrendesse e lui potesse porre l'ennesima tacca alla sua immaginaria collezioni di paci. Non è così, anche perché l’Iran ha dimostrato di sapere resistere. Poi c’è un altro problema: è il premier israeliano, che vuole continuare la battaglia fino a rovesciare il regime