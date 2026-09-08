Finita la speranza c’è la volontà: la lezione gramsciana di Žižek

true false

«La mia domanda è molto diretta: ci sarà la terza guerra mondiale?» chiede un ragazzo tanto giovane quanto emozionato leggendo da una nota del suo iPhone le poche parole dirette a Slavoj Žižek, il filosofo di Lubiana, e Sophie Fiennes, la regista britannica con cui collabora da vent’anni. Due decenni dopo il saggio-documentario The Pervert's Guide to Cinema (2006), la coppia è tornata a lavorare insieme per concludere la trilogia con The Pervert's Guide to Utopias – nel mezzo, The Pervert’s Guid