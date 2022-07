Rispondo qui a un po’ di domande che ci sono arrivate via edicolanti e social sul “palinsesto” dell’estate di Domani, che sarà ricca. Non soltanto per la crisi di governo e per le tante inchieste e analisi che trovate nel giornale principale, ma anche per i nostri inserti.

Care lettrici e cari lettori, questi sono stati mesi intensi per noi a Domani, e l’estate non sarà certo un periodo per annoiarsi. Abbiamo lanciato molte iniziative, una dietro l’altra, e a volte si sono sovrapposte.

Rispondo quindi qui a un po’ di domande che ci sono arrivate via edicolanti e social sul “palinsesto”, come ormai lo chiamiamo internamente, dell’estate di Domani, che sarà ricca. Non soltanto per la crisi di governo e per le tante inchieste e analisi che trovate nel giornale principale.

Qui vorrei spiegarvi quindi come saranno organizzati i nostri allegati per una estate che potrete passare in nostra compagnia anche nei luoghi di vacanza, perché abbiamo aumentato di circa il 30 per cento il numero di edicole raggiunte, in modo che non vi perdiate nulla( e se non trovate Domani o uno degli allegati, scriveteci a lettori@editorialedomani.it e provvediamo).

Ogni venerdì esce Scenari, che era nato come mensile ma in questa fase di guerra stiamo tenendo settimanale, grazie al titanico sforzo del suo curatore, il nostro caporedattore Mattia Ferraresi.

Ogni settimana c’è un tema portante, questa per esempio le ripercussioni del conflitto sui Balcani e sulle zone più prossime all’Italia. Poi ci sono le mappe a cura di Fase 2 Apprears, i consigli di lettura e di podcast a tema geopolitico, i grafici di Filippo Teoldi. E soprattutto le analisi più approfondite e competenti che potete aspettarvi.

Scenari ha 20 pagine e costa 2,50 euro.

Il 5 agosto troverete poi uno Scenari – Speciale estate, da 48 pagine a 5 euro, che vi permetterà di rimettervi in pari con la guerra e le sue conseguenze globali: se in queste settimane avete staccato e non avete più seguito le notizie, Scenari – Speciale estate vi permetterà di farvi un’idea delle conseguenze geopolitiche della guerra, ma anche del dibattito su democrazia, nazionalismo e globalizzazione. Con tante mappe e approfondimenti.

Visto il grande successo di Scenari, con l’editore Zolfo abbiamo lanciato anche il primo libro di Scenari – Il mondo di Putin (204 pagine, 15 euro), con saggi, analisi e mappe che spiegano perché, volenti o nolenti, ci troviamo tutti a vivere nel mondo che lo “zar” di Mosca ha disegnato per noi. Lo trovate qui online, in libreria e dalla prossima settimana anche in alcune edicole (non lo trovate? Ne volete altri? Scriveteci a lettori@editorialedomani.it).

Poi ci sono gli altri allegati di Domani, che hanno cadenza mensile.

Ora trovate in edicola Finzioni, a cura di Beppe Cottafavi, 20 pagine, a 2,50 euro, che esce ogni secondo weekend del mese (e, cosa importante, resta in edicola un mese intero, quindi siete ancora in tempo. Finzioni raccoglie il meglio della nuova scrittura con un criterio diverso da tanti altri inserti culturali: non recensioni incrociate in cui ci diciamo tra noi quanto siamo bravi, ma racconti, saggi, cabaret culturale (c’è Valerio Lundini su questo numero, ma anche Edoardo Ferrario, Alessandro Gori e altri).

Ci sono i disegni del maestro Tullio Pericoli, che non sono soltanto illustrazioni, ma ispirazioni che generano contenuti, come nel caso del saggio di Paolo Di Paolo. E poi ci sono le rubriche: Walter Siti, Francesco Guglieri, Letizia Pezzali, Ginevra Lamberti, la pagina di Francesco Pacifico e Jonathan Bazzi su Roma/Milano…

Il 23 luglio esce Cibo, il nostro prodotto più recente, un nuovo allegato a cura di Sonia Ricci che parla di quello che mangiamo: niente recensioni patinate o interviste a grandi chef, ma inchieste, analisi, racconti. Dalla geopolitica del cibo all’indagine sul potere dei signori dell’acqua minerale, e poi le recensioni dei ristoranti di “nuovi italiani” che ibridano tradizioni culturali, la rubrica sul pane e quella sul vino, il racconto di come nascono le grandi foto di Cibo con il fotografo Andrea Di Lorenzo. Ogni numero è illustrato da un artista diverso, che affianca il nostro imprescindibile Dario Campagna, autore delle illustrazioni delle rubriche.

Anche Cibo ha 20 pagine e costa 2,50 euro e resta in edicola per un mese intero.

Il primo weekend del mese – quindi il 2 agosto – c’è poi DopoDomani-Fumetti, la nostra pubblicazione di fumetti underground a cura di Michela “Sonno” Rossi. Una delle più brillanti protagoniste del fumetto italiano sfida gli artisti più irregolari e creativi a cimentarsi con un tema diverso e difficile ogni mese – il corpo, il buio, il limite – per costruire un prodotto unico: una specie di “concept album” fumettistico e polifonico che si è affermato in breve tempo come una delle cose da leggere assolutamente per chi è curioso (e non soltanto per gli appassionati di comics).

Da poco, poi, in ogni numero trovate anche un saggio fumettistico che prende spunto da qualche volume pubblicato, perché oltre a fare fumetti vogliamo anche sviluppare una discussione su come vanno raccontati.

DopoDomani – Fumetti ha 20 pagine, costa 2,50 euro e sta in edicola un mese intero.

Visto che è estate, abbiamo pensato di realizzare anche due Domani – Speciale estate, che usciranno il 30 luglio e il 13 agosto, per chi ha tempo per leggere sotto l’ombrellone o nell’attesa (lunga) del proprio volo in aeroporto: 48 pagine, a 5 euro, di giochi da spiaggia (ma difficili e sfidanti, perché abbiamo un pubblico colto), racconti, fumetti, tormenti sentimentali estivi e molto altro.

Visto il successo degli speciali dell’estate scorsa, abbiamo pensato di rilanciare, come sempre fateci sapere che ne pensate a lettori@editorialedomani.it

Sul giornale poi troverete nuove firme e nuove rubriche e nuove iniziative, ma di questo parliamo la prossima volta.

Precisazione importante: tutti gli allegati sono disponibili anche in digitale, dallo sfogliatore del sito o via app, e compresi nell’abbonamento (sulla app li trovate scorrendo verso sinistra il primo giornale che vedete o nella sezione “DopoDomani”).

Fatemi sapere che ne pensate alla mail, ormai la conoscete, lettori@editorialedomani.it

I vostri commenti, se credete, verranno anche pubblicati sul giornale.

