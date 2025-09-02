L’Italia non è il paese delle tasse come crediamo. Siamo l’eldorado per i grandi patrimoni e ora anche per i medi. I francesi ci studiano da tempo e gli esperti fiscali consigliano l’Italia: siamo attrattivi

François Bayrou lamenta il dumping fiscale italiano. Come scrive Marc Lazar, con questa mossa il primo ministro francese non vuole irritare Giorgia Meloni: non è l’attacco di un anti-italiano. Bayrou conosce bene il nostro paese, dove ha molti amici e stima diversi politici. Il problema è tutto franco-francese.Nasce dalla crescita esponenziale del debito pubblico transalpino che lo rende più caro di quello italiano. In altre parole, i buoni del tesoro francese hanno oggi interessi più alti dei nostri BOT e lo spread francese è più alto dell’italiano.

Per Parigi è una doccia fredda; da quelle parti non sono abituati a vedersi superare da altri, o ad essere considerati cattivi allievi dal mercato finanziario. Il Wall Street Journal titola: La Francia è la nuova Italia?.Da noi tutto questo non fa notizia: noi siamo molto più abituati di tutti gli europei a vivere con un alto debito (lo abbiamo ancora) o a essere ultimi in classifica. Non ci fa grande impressione nemmeno il recente upgrading delle agenzie di rating (anche se al prossimo – se avviene – il governo griderà: «Siamo di nuovo in serie A!»). Ma negli altri paesi europei tutto questo fa clamore, soprattutto in Francia. Per questo il premier si espone tentando di dare una sferzata all’opinione pubblica nazionale (e alla politica) in vista dell’imminente voto di fiducia. È un modo per dire: «Il mio allarme sul debito è serio! Pure l’Italia ci supera!».

Ad agosto in Francia la questione “Italia paradiso fiscale” è stata sulle riviste specializzate non in modo negativo ma come consiglio degli esperti. Agli italiani convinti che il loro paese sia quello dove si pagano più tasse va detto in premessa che le tasse francesi su patrimonio, beni finanziari e successione sono tra le più alte d’Europa, mentre quelle italiane tra le più basse. Una notizia che stona per la politica nostrana, abituata a duellare sulle “tasse più alte del mondo”.

Prendiamo l’edizione estiva del mensile Option Finance: il lancio di copertina è La tentazione italiana. Dentro si parla di «esilio fiscale» (volontario) nel nostro paese, dove conviene assolutamente (cifre alla mano) domiciliare i propri beni se non si vuole vederli mangiare dal fisco francese. Si illustra il fenomeno dell’«espatrio fiscale» di molti francesi abbienti, ora anche di tipo medio. Un esperto spiega: «Prima si notava la partenza per l’estero di persone dall’alto patrimonio. Oggi anche i semplici professionisti prendono questa strada e non tornano». L’Italia è considerata «l’eldorado della delocalizzazione fiscale» e, udite udite, non solo per i prelievi più bassi ma anche perché il nostro paese «è un’eccezione alla complessità giuridica europea» (leggi burocrazia)! Roba da far cadere gli italiani dalla sedia: ma come, non eravamo noi il paese più burocratico del mondo?

Cosa ha provocato tale ribaltamento? Certo, ci sono le colpe altrui: la fine delle facilitazioni in Portogallo (volute da Costa quando era premier e poi cancellate); la caduta delle agevolazioni “non dom” per chi provava la Gran Bretagna. Così l’Italia rimane l’unico paese dalla tassazione “dolce” per gli alti e medi patrimoni. La stessa Svizzera non interessa più a causa del “forfait fiscale” troppo elevato di 400mila franchi (ed euro) che molti cantoni tra l’altro stanno rimettendo in discussione. Resta solo il Belgio ma esclusivamente per l’imposizione sulle plusvalenze. Risultato: «In Italia la fiscalità si è addolcita e semplificata. La legislazione è originale e favorevole».

Stiamo parlando di classe alta e medio-alta, ma basta per rilanciare un’immagine del nostro paese diversa da quella che abbiamo. Tra l’altro la convezione fiscale franco-italiana del 1989 tratta anche di donazioni e successioni con imposte moderate, le stesse previste per gli italiani. Per i patrimoni finanziari ad esempio, la differenza è tra il 37,2 per cento di tasse francesi contro il 26 italiano. Se continua così verranno qui anche da altri paesi: è la prima volta che siamo noi a attrarre. Resta da convincere gli italiani che il loro paese non è poi così male.

