L’Italia non è il paese delle tasse come crediamo. Siamo l’eldorado per i grandi patrimoni e ora anche per i medi. I francesi ci studiano da tempo e gli esperti fiscali consigliano l’Italia: siamo attrattivi
Fisco e polemiche, Bayrou non ce l’ha con noi. Vede la «grandeur» italiana
02 settembre 2025 • 13:45
L’Italia non è il paese delle tasse come crediamo. Siamo l’eldorado per i grandi patrimoni e ora anche per i medi. I francesi ci studiano da tempo e gli esperti fiscali consigliano l’Italia: siamo attrattivi