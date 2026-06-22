Per ridurre le disuguaglianze non basta un fisco più equo

Per quanto progressivo possa essere il prelievo fiscale (ed è bene che lo sia), tuttavia esso incide solo sui percettori di reddito (e neanche tutti) e il suo contributo alla riduzione delle diseguaglianze è marginale. Invece la disponibilità di buoni servizi pubblici rappresenta lo strumento più efficace e più diffuso per ridurre le diseguaglianze
La disputa sull’opportunità o meno di un’imposta patrimoniale per ridurre le diseguaglianze è un classico (a sinistra) della vigilia delle elezioni. Chi la sostiene si basa sulla necessità di non pesare sempre sui soliti noti, mentre chi l’osteggia ricorda che parlare di nuove tasse fa perdere le elezioni. Che fare? Vale la pena di ricordare che negli stati moderni non è il prelievo fiscale quello che riduce le diseguaglianze, bensì è la spesa pubblica che ha questa finalità. Per quanto progress