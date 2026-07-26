Tra Meloni e i Berlusconi il confronto non è rinviabile

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Il chiarimento tra la leader di FdI e la famiglia dietro FI incide su questo nodo: competere per vincere o riposizionarsi secondo uno schema diverso da quello bipolare. Senza una scelta, la conseguenza è una sola: approvare una riforma che, nei fatti, può consegnare il premio di maggioranza agli avversari

Nel centrodestra italiano manca un chiarimento politico che non è più rinviabile. Questo confronto riguarda il non detto tra Giorgia Meloni e i figli maggiori di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio, che oggi produce un impasse nel centrodestra. La premier è impantanata, tra legge elettorale e gestione dell’ascesa di Vannacci, mentre gli alleati frenano ogni decisione. Il nodo è evidente sul piano politico: da un lato si discute di una legge elettorale con premio di maggioranza, costruita per