la portata effettiva dell’escamotage trumpiano

Il fragile accordo sul Libano, illusionisti alla Casa Bianca

Renzo Guolo
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Renzo Guolosociologo
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29 giugno 2026 • 20:57

Per sopire la pericolosa irrequietezza di Netanyahu, il prestigiatore della Casa Bianca ha estratto dal cilindro il coniglio dell’accordo tra Libano e Israele le cui prospettive restano poco incoraggianti

Una compensazione per Israele, furioso per il sì di Trump al memorandum di Islamabad che pone fine, almeno temporaneamente e tra rischiosi colpi di coda, alle ostilità con l’Iran: è questo il nocciolo dell’accordo trilaterale tra Usa, Israele e Libano firmato a Washington. Condizionando la cessazione delle ostilità sul versante iraniano a quelle nel teatro libanese, il memorandum ha recepito il principio dei “fronti convergenti” caro a Teheran: nessuna intesa nel fronte di guerra principale, l’I

Renzo Guolo
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Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali

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