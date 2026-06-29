Il fragile accordo sul Libano, illusionisti alla Casa Bianca

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Per sopire la pericolosa irrequietezza di Netanyahu, il prestigiatore della Casa Bianca ha estratto dal cilindro il coniglio dell’accordo tra Libano e Israele le cui prospettive restano poco incoraggianti

Una compensazione per Israele, furioso per il sì di Trump al memorandum di Islamabad che pone fine, almeno temporaneamente e tra rischiosi colpi di coda, alle ostilità con l’Iran: è questo il nocciolo dell’accordo trilaterale tra Usa, Israele e Libano firmato a Washington. Condizionando la cessazione delle ostilità sul versante iraniano a quelle nel teatro libanese, il memorandum ha recepito il principio dei “fronti convergenti” caro a Teheran: nessuna intesa nel fronte di guerra principale, l’I