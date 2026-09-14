nel paese delle meraviglie

Frammentare e poi punire. L’algoritmo della polemica

Alice Valeria Oliveri
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14 settembre 2026 • 19:13Aggiornato, 14 settembre 2026 • 19:15

Quanto tempo ci vuole per creare una polemica? Molto poco. Soprattutto se si prendono pezzi di video decontestualizzati da tutto. L’algoritmo ringrazia

Per creare dal nulla una polemica quanti secondi ci vogliono? Pochissimi. Anche solo quattro, come quelli ritagliati da un video girato durante le celebrazioni del venticinquesimo anniversario dell’attentato al World Trade Center e diffusi nella pacifica agorà del web. Alla politica a favore di engagement non bastano le immagini create con l’intelligenza artificiale, non bastano gli influencer pagati per diffondere notizie false e non bastano i flussi di risentimento e frustrazione pilotati da m

Alice Valeria Oliveri
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