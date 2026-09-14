Frammentare e poi punire. L’algoritmo della polemica

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Per creare dal nulla una polemica quanti secondi ci vogliono? Pochissimi. Anche solo quattro, come quelli ritagliati da un video girato durante le celebrazioni del venticinquesimo anniversario dell’attentato al World Trade Center e diffusi nella pacifica agorà del web. Alla politica a favore di engagement non bastano le immagini create con l’intelligenza artificiale, non bastano gli influencer pagati per diffondere notizie false e non bastano i flussi di risentimento e frustrazione pilotati da m