La frana di Niscemi è la metafora di una Sicilia sottomessa. E delle scorrerie dei suoi politici

Diventata simbolo dello sfascio di un'isola, la collina che è venuta giù è solo l'effetto più visibile. Fra furbizie e scarichi di responsabilità dei suoi governanti – sempre gli stessi da più di un quarto di secolo – nessuno è mai colpevole

La frana di Niscemi ha svelato gli inganni della politica siciliana, ne ha mostrato vizi e segreti, ha trasmesso al mondo intero non solo le scene drammatiche di un paese che scivola giù ma anche l’immagine di un’isola tragicomica che è farsa e vergogna insieme. Con tutto che va in rovina fra le furbizie e gli scarichi di responsabilità dei suoi governanti, sempre gli stessi. La frana di Niscemi è metafora della Sicilia di oggi, conseguenza perfetta di un potere illimitato ed eterno esercitato d