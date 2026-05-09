Soldi e sentimento

«Hai letto le ultime su Garlasco?»: il rituale disturbante e il consumo della vittima

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
09 maggio 2026 • 17:09

Mi disturba il fatto che i delitti che attraggono maggiormente l’attenzione coinvolgono la giovane donna. Oggi si tratta di forme di intrattenimento. La vittima e i possibili carnefici devono essere interessanti a prescindere. Non perché serve alla verità, ma perché serve alla creazione di contenuti

Sono nata a venti chilometri da Garlasco. Non controllo se è giusta la distanza, spero di non sbagliare, altrimenti mio padre si arrabbia: «Non sai la geografia». Dico questo per spiegare che “Garlasco”, e con la parola intendo il delitto, non è molto astratto per me. Anche se non vivo più dove sono nata. Ci sono persone che mi sono vicine e che seguono Garlasco da anni. Lo approfondiscono, comprano le pubblicazioni che escono ogni tanto. Per alcune di loro Garlasco è un oggetto di studio come p

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Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali

Scrittrice. Il suo primo romanzo, L'età lirica (Baldini & Castoldi 2012), è stato finalista al Premio Calvino. Per Einaudi ha pubblicato Lealtà (2018), Amare tutto (2020) e Un animale innocente (2025).

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