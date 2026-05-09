«Hai letto le ultime su Garlasco?»: il rituale disturbante e il consumo della vittima

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Mi disturba il fatto che i delitti che attraggono maggiormente l’attenzione coinvolgono la giovane donna. Oggi si tratta di forme di intrattenimento. La vittima e i possibili carnefici devono essere interessanti a prescindere. Non perché serve alla verità, ma perché serve alla creazione di contenuti

Sono nata a venti chilometri da Garlasco. Non controllo se è giusta la distanza, spero di non sbagliare, altrimenti mio padre si arrabbia: «Non sai la geografia». Dico questo per spiegare che “Garlasco”, e con la parola intendo il delitto, non è molto astratto per me. Anche se non vivo più dove sono nata. Ci sono persone che mi sono vicine e che seguono Garlasco da anni. Lo approfondiscono, comprano le pubblicazioni che escono ogni tanto. Per alcune di loro Garlasco è un oggetto di studio come p