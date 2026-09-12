Gas e petrolio, le scelte anti storiche di Meloni

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Il nuovo taglio alle accise sui carburanti contiene l’ostinazione di chi continua a fare sempre le stesse cose aspettandosi risultati diversi ed è anche la conferma delle scelte che hanno portato l'Italia ad affrontare i costi energetici tra più alti d’Europa

Il nuovo taglio alle accise sui carburanti contiene l’ostinazione di chi continua a fare sempre le stesse cose aspettandosi risultati diversi ed è anche la conferma delle scelte che hanno portato l’Italia ad affrontare i costi energetici tra più alti d’Europa. Primum vivacchiare, questa la strategia del governo, ed ecco l’ennesimo provvedimento spot, costo 102 milioni di euro, tolti al bilancio, per tagliare 17 centesimi ai consumatori e arrivare a giovedì prossimo, poi si vedrà. Per togliersi d