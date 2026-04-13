Descalzi ha certificato che Trump e Putin stanno combattendo la stessa guerra con gli stessi obiettivi, cioè tenerci agganciati nella logica dei petrostati. La terza è che che la politica italiana sta mostrando tutta la sua vulnerabilità a causa dei suoi infiniti ritardi in tema di rinnovabili e di costruzione di un sistema energetico moderno e resiliente

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Il numero uno di Eni ha certificato tre realtà. La prima è che la guerra in Iran ha accelerato la normalizzazione della Russia. La seconda è che Trump e Putin stanno combattendo la stessa guerra con gli stessi obiettivi, cioè tenerci agganciati nella logica dei petrostati. La terza è che che la politica energetica italiana, perché ci sta facendo tornare al Cremlino col cappello in mano

Nel giorno in cui la Russia con le elezioni in Ungheria perdeva il suo principale asset europeo, e nel contesto scuola politica della Lega, cioè il partito italiano più vicino alla Russia, il neo confermato amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha infranto definitivamente il tabù sull’energia putiniana, con la proposta di sospendere il bando che scatterà il 1º gennaio sull’importazione di gas russo, come misura tampone all’emergenza energetica nella quale ci hanno precipitato le avventure militari di Trump e la crisi nello stretto di Hormuz.

Nel farlo, Descalzi ha certificato tre realtà. La prima è che la guerra in Iran ha accelerato la normalizzazione della Russia, al punto che saremmo più disposti a finanziare l’assedio all’Ucraina comprando il gas per le caldaie italiane che trasformare quelle caldaie in pompe di calore. La seconda è che Trump e Putin stanno combattendo la stessa guerra nello stesso orizzonte con gli stessi obiettivi, cioè tenerci agganciati nella logica dei petrostati, che avranno un futuro prospero solo se noi non trasformeremo mai le caldaie a gas in pompe di calore (e le auto a benzina in elettriche e così via). La terza è che la politica energetica italiana post aggressione in Ucraina del 2022 ha fallito, perché ci sta facendo tornare alla casella di partenza, cioè Putin, ma col cappello in mano e i prezzi dell’energia impazziti.

Nel 2022, la lettura italiana avallata dai governi Draghi e poi Meloni e incoraggiata da Eni fu di diversificare i fornitori senza mai mettere in discussione la fonte, gas per l’elettricità e il riscaldamento, petrolio per le auto e i trasporti. Il risultato non è solo la nostra vulnerabilità geopolitica ma anche il fatto che abbiamo installato la metà delle rinnovabili della Spagna e ci troviamo con l’energia che oggi costa il doppio, l’accelerazione verso la deindustrializzazione che ne consegue, le imprese in crisi di nervi e il Pnrr che sta finendo mentre il paese ha gli stessi problemi che aveva quando è partito, solo più gravi.

Claudio Descalzi è amministratore delegato di Eni dal 2014, da prima che Mattarella diventasse presidente della Repubblica, la sua tenuta è più lunga dell’accordo di Parigi e dell’Agenda 2030 dell’Onu (2015). Ha lavorato con i governi Renzi, Gentiloni, Conte I, Conte II, Draghi e Meloni sempre applicando la logica presentata alla scuola della Lega: se a causa di una guerra c’è un problema di metri cubi di gas in Russia si va in Qatar (con cui nel 2028 abbiamo firmato uno strabiliante accordo fino al 2053), se a causa di una guerra in Qatar c’è un problema di metri cubi di gas, si torna in Russia, come se non esistessero alternative, come se decenni di sviluppo tecnologico, industriale, commerciale dell’energia pulita non fossero mai avvenuti.

Il riflesso di questo stallo è che in Italia rinnovabili, accumuli ed efficienza vengono trattati come un contorno, e non come la fondazione di un sistema energetico moderno, resiliente ed emancipato. Non bisogna andare troppo lontano per cercare degli esempi. Dopo anni di elettrificazione e decarbonizzazione, il 20 marzo la Spagna, che ha già i prezzi dell’energia più bassi d’Europa, ha investito 5 miliardi di euro per ridurre ulteriormente la dipendenza dai combustibili fossili. La Francia investirà 10 miliardi all’anno fino al 2030 per la decarbonizzazione di trasporto privato e riscaldamento domestico. In Italia invece riproponiamo i vecchi errori come se fossero nuove soluzioni, a valle di uno dei progetti più antistorici mai concepiti, quello – sempre di matrice Eni – di fare del nostro paese l’hub europeo del gas africano e mediorientale, una fonte di cui non disponiamo se non in minima quantità, da cui tutti stanno legittimamente scappando e che viene più spesso trasformata in strumento di ricatto energetico.

Nel 2027 si vota, sarà una campagna giustamente dominata dal tema dell’energia, chi ha una visione alternativa a tutto questo – sarebbe bello fosse il campo largo, ma i dubbi restano, visto che Conte sul gas russo la pensa come Descalzi – dovrebbe impostarla non solo sulle tecnologie, ma anche sulla democrazia energetica: siamo davvero sicuri di volere che temi così centrali per la nostra vita e il nostro futuro vengano decisi sempre in giri così ristretti?

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