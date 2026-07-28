il libro

L’ambizione e il disincanto della Repubblica, un romanzo familiare e popolare

Marco Damilano
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28 luglio 2026 • 18:35

Gavino Angius diventa scrittore emozionante della nostra storia, che oggi si vorrebbe cancellare con il progetto intitolato “destra al Quirinale”. Il sogno costituzionale aggredito dai nemici della democrazia, gli stragisti di ieri e di oggi, i piduisti, i neo-fascisti, i mafiosi, i servizi atlantici. Ma non ci riusciranno

Annie Ernaux in Gli anni teneva insieme la sua vicenda autobiografica e la storia del dopoguerra francese utilizzando un noi narrante che diventava coro collettivo. Gavino Angius usa una struttura altrettanto originale, la terza persona impersonale, per raccontare i decenni della Repubblica che coincidono con i suoi ottant’anni di vita. Importante dirigente del Pci e del Pds-Ds e dell’Ulivo, uomo delle istituzioni, capogruppo al Senato e vice-presidente, Angius è felicemente alieno ai narcisismi

Marco Damilano
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Marco Damilano

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3

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