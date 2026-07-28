L’ambizione e il disincanto della Repubblica, un romanzo familiare e popolare

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Annie Ernaux in Gli anni teneva insieme la sua vicenda autobiografica e la storia del dopoguerra francese utilizzando un noi narrante che diventava coro collettivo. Gavino Angius usa una struttura altrettanto originale, la terza persona impersonale, per raccontare i decenni della Repubblica che coincidono con i suoi ottant’anni di vita. Importante dirigente del Pci e del Pds-Ds e dell’Ulivo, uomo delle istituzioni, capogruppo al Senato e vice-presidente, Angius è felicemente alieno ai narcisismi