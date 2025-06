Nella Striscia si continua a sparare sulla folla affamata, i raid contro l’Iran vengono lanciati senza alcuna reale giustificazione. La forza del diritto è una visione sconosciuta sia ad Israele che agli Stuti Uniti, per non parlare di Russia e Cina. E in questo pieno arretramento democratico l’Europa è rimasta sola

Continua indisturbato il tiro al piccione dei soldati israeliani sulla folla affamata in cerca di un pugno di riso per i propri figli. Sono proprio dei morti di fame. Soltanto il massacro dei musulmani bosniaci a Srebrenica da parte delle milizie filo-serbe è assimilabile all’orrore inflitto alla popolazione civile di Gaza che vediamo da due anni, e con intensità crescente. La Corte penale internazionale, contro la quale si è scagliata tutta la canea filo-israeliana per delegittimarla, ha già condannato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini contro l’umanità.

Ma a nessun paese, un tempo civile, questo interessa. Anzi, quel personaggio improbabile assurto a ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nonché il vice-ministro Matteo Salvini, hanno dichiarato che non avrebbero mosso dito se il premier israeliano fosse sbarcato in Italia. In piena coerenza con il rimpatrio su un aereo di stato – a nostre spese - del torturatore libico Almasri lo scorso anno. Eppure siamo firmatari della Convenzione di Ginevra e del trattato istitutivo della Cpi.

Ma l’idea che il diritto debba governare, per quanto possibile, i rapporti tra le nazioni è diventata obsoleta. O meglio, va a corrente alternata. Infatti gli stessi che si scandalizzano per le condanne inflitte, almeno moralmente, ad Israele hanno sventolato le carte dell’Onu per condannare l’invasione della Russia e, questa volta, applaudito la sentenza della Cpi contro Vladimir Putin. Ovviamente, secondo una nota espressione, le norme si interpretano per gli amici e si applicano ai nemici.

Il capo del governo israeliano, per sfuggire al rischio di qualche sanzione internazionale contro il proprio paese e addirittura di un riconoscimento sempre più ampio della Palestina quale stato indipendente, ha dato ora il via libera all’operazione militare speciale contro l’Iran. Intendiamoci. Nessuna comprensione o solidarietà è possibile per un regime repressivo e retrogrado come quello degli ayatollah che tengono prigioniero del loro fanatismo religioso una paese vitale e colto: ce lo dimostrano i suoi film che arrivano in Occidente.

Ciò non significa si possa intervenire militarmente contro quel paese senza alcuna giustificazione: perché la teoria della guerra preventiva, invocata da Israele, ha la consistenza della carta velina. Proprio in quanto adottata da tutti i regimi per giustificare i loro interventi, dall’aggressione nazista in poi, va rifiutata come irricevibile. E in questo lascia sconcertati l’espressione usata da quel novizio della politica e gaffeur seriale che si dimostra il cancelliere tedesco Merz, quando solleva Israele da ogni responsabilità nell’attacco all’ Iran dicendo che «fa il lavoro sporco per noi». Se è questa l’idea di Europa e dei principi che la devono guidare da parte del cancelliere tedesco, la sua promessa di un riarmo accelerato per fare della Bundeswehr il più potente esercito del continente, fa drizzare le antenne.

In questo sfoggio poderoso di potenza militare con missili e bombe che solcano i cieli in ogni direzione i palestinesi scompaiono dai radar. Proprio quando i maggiori paesi europei avevano iniziato a muovere i primi, timidi, passi per sganciarsi dalla fedeltà assoluta e supina nei confronti di Israele, e la stessa Unione europea stava mettendo in discussione l’accordo di associazione con quel paese, tutto viene sospeso dalla nuova guerra. La piccola Prussia mediorientale ha utilizzato ancora la forza delle armi per accantonare - non risolvere - i suoi problemi.

Ma un mondo che vuole essere ancora civile rispetta invece la forza del diritto. Una visione sconosciuta sia ad Israele che agli Stuti Uniti, per non parlare di Russia e Cina. In questo ambiente in pieno arretramento democratico l’Europa è rimasta sola, una isola. E deve sì difendersi: ma, come diceva il generale de Gaulle quando dispiegò a sua force de frappe nucleare, rivolgendo la propria forza di dissuasione a tous azimuts, a 360 gradi. Non ci sono più amici affidabili fuori dai nostri confini.

