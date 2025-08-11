La Memoria della Shoah, che ha inciso sulle nostre leggi, per essere ancora credibile verso tutti dovrà acquisire una nuova veste, nuove pratiche, nuovi obiettivi, maggiori consapevolezze e soprattutto rinnovati obiettivi: oggi siamo di fronte a un enorme fallimento

Due parole infiammano lo spazio mediatico e il dibattito in Italia, scuotono e mettono alla prova le coscienze di molti cittadini: «genocidio» e «antisemitismo». Questi due termini, per anni riservati a storici e studiosi del diritto, sono oggi discussi ovunque, sui social alla stregua del tifo da stadio; una comunicazione tossica e improduttiva.

Da un lato c’è l’accusa di genocidio rivolta agli israeliani; dall’altro la critica di antisemitismo verso chi si adopera per la causa dei palestinesi. Non da oggi, gli usi distorsivi della Shoah avvelenano la discussione provocando questo tipo di danni: da anni Gaza viene paragonata ad Auschwitz, gli israeliani sono assimilati ai nazisti, la memoria della Shoah è usata a sproposito. Questo gridare «al lupo, al lupo» ha prodotto ritardi, confusioni, analisi deformanti su cui la retorica politica ha avuto gioco facile.

Autorevoli intellettuali come Grossman, Bartov e Anna Foa usano il termine genocidio; a mio avviso ancora non possiamo parlare di questo tipo di crimine. Per la mia esperienza da storico oggi ci troviamo nella stessa situazione che si è vissuta nei ghetti nazisti. Siamo in quel limbo, dove non si può parlare di genocidio, perché fino al dicembre del 1941 non ci fu l’ordine dei vertici del Reich, e non era stato elaborato un piano generale di genocidio come quello pianificato il 20 gennaio 1942 durante la conferenza di Wannsee.

Fino a quel momento, per gli ebrei orientali, vi erano i ghetti: luoghi dove stare rinchiusi, dove erano applicate regole severissime, dove il cibo scarseggiava, dove le cure erano praticamente impossibili, dove morire per nulla era la normalità; un luogo “d’essenza genocidaria” ma non di genocidio.

Oggi l’interesse di Israele è allontanare i palestinesi, non ucciderli. La riflessione terminologica diventa secondaria rispetto alla necessità di intervenire, sia su Hamas chiedendo la restituzione degli ostaggi, sia sul governo d’Israele chiedendogli di non scambiare la vendetta con la giustizia. L’imperativo è salvare vite innocenti.

Quanto all’antisemitismo, sembra che nessuno possa criticare Israele se non correndo il rischio di essere tacciato di questo gravissimo crimine. Anche questo dibattito non è nato con il 7 ottobre, ma già nel 2016 dopo la promulgazione della definizione operativa di antisemitismo prodotta dalla International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra) e contrastata fin da subito da molti specialisti. Ben sette degli undici casi proposti dal documento dell’Ihra non riguardano comportamenti antisemiti contro gli ebrei nel loro complesso, ma descrivono come antisemitismo chi critica le politica dello Stato di Israele.

Jerusalem Declaration on Antisemitism (Jda) si è schierato contro il documento, definendo l’operato dell’Ihra come «fonte di confusione», «paralizzante sulla libertà di parola» e, come denuncio da tempo, «distrae l’attenzione dai gravi pericoli dell’antisemitismo di destra».La dichiarazione dell’Ihra è stata utilizzata come una clava politica da molti attori, dalla diplomazia israeliana fino ai gruppi conservatori.Il governo israeliano fa quel che fanno i governi destrorsi per difendersi dalle critiche: contraccusa gli avversari di essere “anti” il proprio paese.

La Shoah è da tempo un paradigma valoriale e le parole in questione hanno peso politico enorme; i crimini commessi da Israele pongono infiniti quesiti su cosa è stato universalmente insegnato su questi temi, in primis in Israele.

Su Israele Anna Foa ha parlato di suicidio, Didi-Huberman di «supremo insulto al suo fondamento antropologico»; queste riflessioni non possono essere eluse, vanno affrontate con franchezza e trasparenza. La Memoria di quei fatti, che ha inciso sulle nostre leggi, per essere ancora credibile verso tutti dovrà acquisire una nuova veste, nuove pratiche, maggiori consapevolezze e soprattutto rinnovati obiettivi: oggi siamo di fronte a un enorme fallimento.

