Genocidio, antisemitismo: per una Memoria credibile le parole non vanno distorte
11 agosto 2025 • 19:23
La Memoria della Shoah, che ha inciso sulle nostre leggi, per essere ancora credibile verso tutti dovrà acquisire una nuova veste, nuove pratiche, nuovi obiettivi, maggiori consapevolezze e soprattutto rinnovati obiettivi: oggi siamo di fronte a un enorme fallimento