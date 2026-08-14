Daniele Susini
Daniele Susini

Daniele Susini

storico

Storico e formatore, da oltre 20 anni organizza corsi di formazione e progetti didattici sui temi della Memoria. Ha diretto il Museo della Linea Gotica Orientale; attualmente collabora con il Memorial de la Shoah di Parigi ed è responsabile scientifico dell’Anvcg Rimini, dal 2022 è all’interno del comitato scientifico dell’associazione Liberation Route Europa. Ha scritto vari testi su shoah e resistenza, tra cui La Resistenza Ebraica in Europa ed. Donzelli. Si può contattare (danielesusini75@gmail.com) o su Instagram.

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